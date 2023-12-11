"كله عشان مصر".. طفلة تساعد والدتها القعيدة للتصويت في الانتخابات

لم تمنع الظروف الصحية أو الإعاقة الجسدية بعض المواطنين من تصدر صفوف الناخبين ليقفوا على أبواب اللجان الفرعية منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية، ليجسدوا حقًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني لا تحول دونه أى ظروف.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

من بين هؤلاء، سيدة قعيدة لفتت الأنظار بإصرارها على الإدلاء بصوتها فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، بعدما انتظرت أمام مقر اللجنة الانتخابية من قبل فتح باب التصويت بصحبة أبنتها التى قامت بمساعدة والدتها الجالسة على كرسى متحرك.

وحملتا السيدة وطفلتها الأعلام المصرية وحرصتا على التلويح بها بسعادة عقب إدلاء السيدة بصوتها، وأداء واجبها الوطني باختيار الرئيس القادم لمصر، قائلة: “المشاركة فى الانتخابات واجب على كل مصرى، وأى تعب يهون علشانك يا مصر”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مقار اللجان الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.