مسيرة شبابية بالدقي للاحتفال بالعرس الانتخابي (صور)

شهد شارع الثورة بمدينة الدقي صباح اليوم الإثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية مسيرة احتفالية بالانتخابات الرئاسية من قبل شباب حزب مستقبل وطن، حيث شهدت اللجان الانتخابية أمس بمحافظة الجيزة ومختلف محافظات مصر إقبالا كثيفا من قبل المواطنين.

ونظم حزب مستقبل وطن مسيرة من أجل دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيامها، وشهدت المسيرة توافد العديد من المواطنين الناخبين، وحاملين اعلام مصر، وكذلك صور لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وجاء ذلك وسط انتظام العملية الانتخابية في ثاني أيامها.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.