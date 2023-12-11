محافظ القاهرة يتابع سير عملية الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فتح لجان التصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجارى بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة.

وأكد محافظ القاهرة، بدء التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بأكثر من ساعة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.



وأكد محافظ القاهرة، أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبا موزعون على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين.



وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى فى محيط اللجان لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.



وأشاد بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.



وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.