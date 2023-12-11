الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشباب وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي في ثاني أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تعتبر عملية الانتخابات لحظة فارقة في حياة أي دولة، حيث يحقق المواطنون أمنياتهم ويمارسون حقوقهم في تحديد مستقبلهم السياسي، ومع بدء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، يبرز دوران فعالان ومؤثران في هذه العملية وهم ذوي الهمم والشباب.

 

وتُعتبر فئة ذوي الهمم من الشرائح الهامة في المجتمع، ويشكل الشباب قوة ديناميكية ومبدعة في المجتمع، ومشاركتهم الفعّالة في الانتخابات يُمكن أن تغيّر المشهد السياسي وتسهم في صناعة مستقبل أفضل.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. 

 

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

توافد كبير على لجنة النادي الأهلي للتصويت بالانتخابات الرئاسية

 

 

الانتخابات ذوي الهمم الشباب الانتخابات الرئاسية 2024 المشهد السياسى

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