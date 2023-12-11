الشباب وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي في ثاني أيام الانتخابات

تعتبر عملية الانتخابات لحظة فارقة في حياة أي دولة، حيث يحقق المواطنون أمنياتهم ويمارسون حقوقهم في تحديد مستقبلهم السياسي، ومع بدء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، يبرز دوران فعالان ومؤثران في هذه العملية وهم ذوي الهمم والشباب.

وتُعتبر فئة ذوي الهمم من الشرائح الهامة في المجتمع، ويشكل الشباب قوة ديناميكية ومبدعة في المجتمع، ومشاركتهم الفعّالة في الانتخابات يُمكن أن تغيّر المشهد السياسي وتسهم في صناعة مستقبل أفضل.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.