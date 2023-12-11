عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق 7 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن إعلام إسرائيلي، أكد إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت.

وفي وقت سابق أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات معالوت وكفار فرديم شمالي فلسطين على الحدود مع لبنان.

مقتل 21 جنديا إسرائيليا شمال غزة

وقد كشف تقرير فلسطيني، عن محاصرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا بشمال غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم، أن جيش الاحتلال يحاول إنقاذ مجموعة من جنوده، الذين تمت محاصرتهم من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا وسط معارك ضارية.َ