محافظ بورسعيد: عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لم تتلق أي شكاوى بأول أيام الانتخابات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي اي بلاغات أو شكاوى المواطنين خلال سير العملية الانتخابية، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأشار "الغضبان" إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إقبالا غير مسبوق على المقار الانتخابية، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع، وأشاد المحافظ بالوعي الانتخابي لدى المواطنين والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية، وأكد محافظ بورسعيد أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد محافظ بورسعيد دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة