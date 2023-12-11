الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشباب يتصدورن المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الغردقة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة مدرسة رجاك بمدينة الغردقة إقبالًا كثيفًا عليها خاصة من الشباب الجامعي، والذين اصطفو امام اللجان في طوابير طويلة تزامنًا مع فتح اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وشارك عدد كبير من شباب جامعة الغردقة في التصويت بلجان الوافدين التي تم تخصيصها بمدينة الغردقة.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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ائتلاف نزاهة يشيد بالتأمين في محيط اللجان الانتخابية.. ويؤكد عدم رصد أي مشاحنات رغم كثافة المشاركة

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الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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