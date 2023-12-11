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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ائتلاف نزاهة يشيد بالتأمين فى محيط اللجان الانتخابية.. ويؤكد عدم رصد أى مشاحنات رغم كثافة المشاركة

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة  الانتخابات الرئاسية بالتواجد الأمني الجيد في محيط مقار الاقتراع باليوم الأول للانتخابات الرئاسية لتأمين العملية الانتخابية الذي نتجت عنه حالة من الاستقرار، مؤكدا عدم رصد أي مشاحنات أو تجاوزات رغم كثافة المشاركة على مدار اليوم، كما لم يواجه الائتلاف أي تجاوزات خلال التعامل مع مسئولي اللجان الانتخابية.

سير العملية الانتخابية

وأشار الائتلاف، في تقرير له، إلى أنه رصد مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين أبناءهم خلال المشاركة في التصويت.. مؤكدا أنه لم يتلق شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، في حين أن غرفة العمليات تلقت استفسارات من قبل عدد من الناخبين لمعرفة أقرب لجنة انتخابية، وذلك عن طريق الخط الساخن الذي أعلن عنه الائتلاف بشكل سابق.

وأوضح أن الائتلاف رصد كثافة كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أمام مقار الاقتراع في عدد كبير من اللجان الانتخابية، حيث توافد المواطنون أمام مقار الاقتراع قبل فتح اللجان أمام الناخبين.

تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة 

كما رصد ائتلاف (نزاهة) وجود مسيرات شعبية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع تحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات كما رصد وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد ائتلاف نزاهة الدولي استمراره في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.

ائتلاف نزاهة الدولي

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

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