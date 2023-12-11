الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان الغردقة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة مدرسة رجاك بمدينة الغردقة إقبالًا كثيفًا عليها خاصة من الشباب الجامعي، والذين اصطفوا أمام اللجان في طوابير طويلة تزامنًا مع فتح اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

 

وشارك عدد كبير من شباب جامعة الغردقة في التصويت بلجان الوافدين التي تم تخصيصها بمدينة الغردقة.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر سلبيات وايجابيات الانتخابات الرئاسية اليوم الأول

 

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لحظات مميزة وإنسانية من اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية

 

 

 

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