الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسيون بالأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت غدا على وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

أعلن دبلوماسيون بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة تصوت، غدا الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

حق الفيتو

وقال الدبلوماسيون، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، إن الجمعية العامة ستصوت غدا على مشروع قرار مقدم من عدد من الدول بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مطلب مماثل في مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.

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وقد اعتمدت الجمعية العامة قرارا، في أكتوبر، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".

مساعدات إنسانية

وفى سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة الإثنين حاجتها الى 46،4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180،5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.

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وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.

وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن "من حياتهم".

منظمة الأغذية والزراعة

وفى سياق أخر، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة للأمم المتحدة، الأحد، أن إصلاح أنظمة الغذاء العالمية سيشكل خطوة رئيسية في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، فيما أعلنت عن الجزء الأول من خارطة طريق عالمية للغذاء والزراعة من أجل عدم تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.

وقالت إنه يتعين على العالم زيادة إنتاج اللحوم لمكافحة الجوع ونقص الغذاء المنتشر على نطاق واسع في البلدان النامية.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية: خارطة طريق عالمية"، الذي أصدرته المنظمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28" في دبي.

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