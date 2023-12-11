الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرا خارجية الجزائر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع بقطاع غزة

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى الدوحة، الذي انطلق أمس في دورته الـ 21 تحت شعار "بناء مستقبل مشترك".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-القطرية واللجنة الثنائية للمشاورات السياسية.

منتدى الدوحة

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث ما أفرزته النقاشات في منتدى الدوحة من أفكار تؤكد حتمية التعامل مع الأزمة الفلسطينية في إطارها الأوسع عبر التصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حتمية التسريع في إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته.

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وكانت الجزائر قد أعلنت عن فتح معبرين حدوديين ثابتين مع موريتانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين ومكافحة التهريب.

وقال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية، إن نسبة تقدم أشغال المعبرين الحدوديين قد تجاوزت 99%، وأنهما سيتم افتتاحهما “قريبًا”.

ويقع المعبر الأول في مدينة تندوف الجزائرية، على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر، بينما يقع المعبر الثاني في مدينة الزويرات الموريتانية، على بعد حوالي 500 كيلومتر من العاصمة نواكشوط.

تعزيز التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا

ويُعوَّل على المعبرين لتعزيز التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا، وتطوير التجارة مع غرب أفريقيا. وتسعى الجزائر لزيادة الصادرات خارج المحروقات، وتعدّ موريتانيا سوقًا واعدة.

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كما أن فتح المعبرين سيساهم في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة الصحراء، حيث كانت المنطقة تعدّ ملاذًا للمهربين وتجار السلاح والمخدرات.

وقد اشتغلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية والموريتانية على تأمين المنطقة الحدودية، بتكثيف دوريات حرس الحدود من الجهتين.

خارجية الجزائر قطر قطاع غزة غزة اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-القطرية

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