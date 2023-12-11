الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشار الفرق الطبية أمام لجان الدقهلية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الفرق الطبية
الفرق الطبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار انتشار الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية لليوم الثانى على التوالى، لتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة، لافتًا إلى جاهزية  جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية.

وأوضح وكيل الوزراة أن  إدارة ناقلات الامراض بصحة الدقهلية قامت فى وقت سابق بتطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين.

ولفت إلى انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية، لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الوضع أولا بأول.

وشهدت مدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة تواجد حملة ١٠٠ يوم صحة تحت اشراف الدكتور محمد العربى مدير مكتب صحة أول المنصورة للكشف على المواطنين وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية بالمجان للناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الفرق الطبية
الفرق الطبية
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