الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

باليوم الثاني.. انتشار الفرق الطبية و"100 يوم صحة" على لجان الانتخابات بالدقهلية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن استمرار انتشار الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 على التوالي، لتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة، لافتًا إلى جاهزية جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية.

وأوضح وكيل الوزراة، أن  إدارة ناقلات الأمراض بصحة الدقهلية، قامت فى وقت سابق بتطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين.

 انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة خطة التأمين الطبي

ولفت إلى انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية، لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الوضع أولا بأول

وشهدت مدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة تواجد حملة "100 يوم صحة"، تحت اشراف الدكتور محمد العربى مدير مكتب صحة أول المنصورة للكشف على المواطنين وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية بالمجان للناخبين

 انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.


كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب الرئيس السيسي مرشح الرئاسة مصر

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