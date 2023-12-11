الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الناقد رضا عطية: صوتي لـ السيسي لأنه تحمل الكثير من أجل مصر

رضا عطية
رضا عطية

حرص الناقد الدكتور رضا عطية على تسجيل مشاركته في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، ونشر صورته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وهو يقف أمام لجنته الانتخابية في مدرسة التوفيق القبطية للغات.

صوتي لـ "السيسي" الذي تحمل الكثير من أجل مصر

وكان الناقد رضا عطية، قد نشر عبر حسابه ليلة أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، منشور أعلن فيه انتخابه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وقال “عطية”: غدًا، بإذن الله، سأقول نعم لعبد الفتاح السيسي، من أجل مصرنا العزيزة، وردًا لجميل هذا الرجل العظيم الذي تحمل الكثير والكثير من أجل مصر، هذا البطل الذي أنقذ مصر واستجاب لنداء الشعب في ثورة 30 يونيو المجيدة.

 

 

وتابع رضا عطية: “هذا الرجل الذي جعل شعار حياة كريمة واقعًا ملموسًا في كثير من القرى والأماكن المهمشة، بالتوازي مع إعادة وجه مصر الحضاري بكثير من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، في حركة بناء لم تشهد مصر مثيلًا لها عبر آلاف السنين، هذا الرجل الذي شهد عهده نقل مئات الآلاف من الأسر المصرية من سكن العشوائيات إلى مدن ومجمعات سكنية جديدة تليق بآدميتهم، مع تحمل الدولة المصرية نفقات تسكينهم في بيوت جديدة، الرئيس الذي ضاعف هيبة مصر كقوة عسكرية إقليمية كبرى بتحديثه تسليح جيشنا العظيم، الرئيس الذي حرر سيناء الحبيبة من الدواعش الإرهابيين الذين تسللوا إليها عبر أنفاق جماعة حماس”.

 

كما حرص الدكتور رضا عطية على تسجيل وتوثيق مشاركته في أول أيام الانتخابات الرئاسية، صباح يوم الأحد. وفي منشور آخر، قال: "أنا أمام لجنة مدرسة التوفيق القبطية للغات، في انتظار الإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية. هناك مشاركة جماهيرية كبيرة وطابور طويل. إنها حالة مبهجة. تحيا مصر".

ولم يكتف الناقد رضا عطية بتوثيق مشاركته في الانتخابات، بل سجل أيضًا باستخدام هاتفه الجوال الإقبال الكبير من قبل الشباب على التصويت في نفس اللجنة التي أدلى فيها بصوته.

 

 

 

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