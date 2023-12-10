الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تظهر الوجه الحضار للبلاد.. الناقد رضا عطية: أحيي مبادرة "الدستور" صوتك لمصر

دكتور رضا عطية
دكتور رضا عطية

ثمن الناقد دكتور رضا عطية، مبادرة الدستور صوتك لمصر، والداعية إلي ممارسة الشعب المصري لحقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأحد لمدة ثلاثة أيام  حتى 12 ديسمبر الجاري.

المشاركة في الانتخابات تأكيد للوجه الحضاري للدولة المصرية

 

وقال "عطية"، أحيي مبادرة الدستور صوتك لمصر، لأن الاستحقاق الديمقراطي يوجب على كل مواطن المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لأن مصر هي أقدم الديمقراطيات في الشرق الأوسط ومشاركتنا تأكيد للوجه الحضاري للدولة المصرية.

واستطرد الناقد دكتور رضا عطية حول مبادرة الدستور صوتك لمصر، بقى لي ملاحظة استوقفتني كثيرا تمثلت في كثافة مشاركة المصريين بالخارج في أداء الاستحقاق الوطني وهو ما يعكس وعيا متقدما بالتطور والنقلات الحضارية التي حدثت بمصر، ووعيهم كذلك بالتماسك القوي للدولة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وكذلك الأزمات الجيوسياسية في الدول المحيطة بها.

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مبادرة الدستور صوتك لمصر الناقد دكتور رضا عطية الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات

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