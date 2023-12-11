الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التهامى: إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعيهم بمن يمكنه أن ينجو بالسفينة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعيهم بمن يمكنه أن ينجو بالسفينة.

 

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024 تختلف تماما عن الاستحقاقات الرئاسية السابقة، ورغم تخوف البعض من نسب الإقبال إلا إني كنت أراهن على وعي الشعب المصري، وبالفعل احتشد المصريون أمام اللجان في التزام وفرحة منقطعة النظير.

 

وأشار إلى أن المواطن المصري أصبح الآن مصرا على اختيار الرئيس بنفسه، والشعب المصري هو صاحب القرار، بجانب وجود 4 مرشحين وجميع الأجهزة تقف على مسافة واحدة منهم، والنخب السياسية أيضا قامت بدورها منذ الحوار الوطني.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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