الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروسان يحرصان على الإدلاء بصوتهما بلجنة مدرسة الأمل فى الوادى الجديد

العروسان أثناء الآدلاء
العروسان أثناء الآدلاء بصوتهما

حرص عريس وعروسة على الإدلاء بصوتيهما، مساء الأحد، في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط استقبال حافل لهما من الناخبين.

وأدلى الناخبان بصوتيهما في المقر الانتخابي بلجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة وسط احتفال من المشاركين في الحفل الزفاف.


وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم  مقار اللجان الانتخابية على مستوى محافظة الوادي الجديد، في تمام التاسعة من مساء الأحد، في حين استمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان والتي تواجد في نطاق مجمعها الانتخابي أعداد من الناخبين قبل الساعة التاسعة مساء.

وحرر رؤساء اللجان التي جرى إغلاقها محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تستخدم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

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