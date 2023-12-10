الصحة الفلسطينية: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة بحق غزة، مؤكدًا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع الصحي في قطاع غزة منهار بالكامل، ونحتاج لمستشفيات ميدانية عاجلة وتوفير ممر إنساني آمن من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود للقطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة.