برلماني: تدفق المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية دليل على رغبتهم العبور للمستقبل

أعرب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، عن سعادته التامة بتدفق آلاف المصريين للاقتراع في انتخابات الرئاسة 2024، قائلا: مشهد حضاري يضيف لمصر ورصيدها الحضاري والسياسي أمام دول العالم، ويبعث برسالة واضحة للعالم أن المصريون على قلب رجل واحد.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تدفق آلاف المصريين واصطفافهم أمام لجان الانتخابات الرئاسية، قفزة نحو المستقبل وتأكيد على حق الشعب المصري في رسم مستقبله، قائلا: مصر تمر بمرحلة دقيقة والاصطفاف من أجل الوطن والاختيار بحرية تامة، يؤكد الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري لدى المصريين وصنع مستقبله بأيدهم وافشال المؤامرة التي تحاك للوطن على مدى10 سنوات.

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك جهات وأطراف دولية واقليمية كارهة للاستقرار والأمن والتنمية الشاملة في مصر، ولذلك تعمل على بث سموم ومزاعم حول الانتخابات الرئاسية الحالية، لكن تدفق المصريين على اللجان من مختلف الاعمار، دحض كل هذه الشائعات وأظهر الحقيقة أمام العالم كله.

واختتم النائب مدحت الكمار بقوله، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري والتصويت فيها، دليل راسخ أن المصريون يريدون مواصلة العبور للمستقبل بمشاريع عملاقة ووطن آمن مستقر تحت حكم قيادة وطنية.