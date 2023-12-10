الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"انزل شارك".. جامعة القاهرة الأعلى مشاركة في الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

شهدت جامعة القاهرة طوال اليوم والمساء مشاركة إيجابية وفعالة من منتسبي الجامعة في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، والتي بدأت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص منسوبي الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

واحتشد منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، في مسيرات ووفود متعددة على مدار اليوم، خرجت من الجامعة إلى لجان الانتخابات تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

ومثلت مشاركة منتسبي جامعة القاهرة الأعلى مشاركة وحشدا فى الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية وحتى المساء، وذلك بعد سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي نظمتها كليات الجامعة تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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