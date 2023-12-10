الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن وحيدا دون هزيمة فى الدوريات الخمسة الكبرى

الدوريات الخمسة الكبرى
الدوريات الخمسة الكبرى

بات نادي باير ليفركوزن الألماني النادي الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن بتعادله الأخير الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مع نادي شتوتجارت في الأسبوع الـ14 على ملعب مرسيدس بينز ارينا في مدينة شتوتجارت.

بهذا التعادل حافظ ليفركوزن على تصدره للدوري الألماني برصيد 36 نقطة جمعها من 11 انتصارا، و3 تعادلات في حين أمن نادي شتوتجارت على مركزه الثالث بـ31 نقطة حصدها من 10 انتصارات، وتعادل وحيد بينما تعرض لـ3 خسائر.

ويقدم شتوتجارت الموسم الأفضل له في البوندسليجا منذ صعوده في موسم 2020 – 2021.

قبله كان نادي بايرن ميونيخ قد تلقى هزيمته الأولى على يد نادي آينتراخت فرانكفورت بنتيجة ثقيلة جدا، ومفاجئة للجميع 5 – 1 في الأسبوع الـ14 على ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت.

بهذه الخسارة توقف رصيد البايرن عند 32 نقطة لكن حصدها في 13 مباراة فقط إذ فاز في 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم تؤثر هذه الهزيمة لأخيرة على مركزه، وظل كما هو وصيفا.

الدوري الإنجليزي

 خسر أرسنال لأول مرة أمام نادي نيوكاسل يوناتيد بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ11 على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل.

يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة جناها من 11 انتصارا، و3 تعادلات فيما تعرض لخسارتين. 

في نفس الأسبوع انهزم نادي توتنهام هوتسبير للمرة لأولى على يد نادي تشيلسي بنتيجة عريضة 1 – 4  على استاد توتنهام هوتسبر في مدينة لندن. 

يتواجد توتنهام في الترتيب الخامس برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات، و3 تعادلات في حين تلقى 4 هزائم. 

لكن نادي ليفربول لم يتعرض سوى لخسارة واحدة  أمام توتنهام بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع على استاد توتنهام هوتسبر.

يحتل ليفربول المقدمة بـ37 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و4 تعادلات. 

الدوري الإسباني

 تلقى نادي برشلونة الهزيمة الأولى والوحيدة على يد نادي ريال مدريد بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ11 على ملعب لويس كومانيس الأولمبي في مدينة برشلونة.

يحل برشلونة في المرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة جناها من 10 انتصارات، و4 تعادلات. 

في حين تعرض نادي جيرونا لخسارته الأولى والوحيدة أمام الريال بنتيجة 3 أهداف دون رد في الأسبوع الثامن على ملعب استادي مونتيليفي في مدينة جيرونا.

يحل جيرونا وصيفا بـ38 نقطة جمعها من 12 انتصارا، وتعادلين.

أيضا لم يتلق الريال سوى هزيمة واحدة على يد جاره نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع السادس عل ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مدينة مدريد.

يعتلي الريال الصدارة برصيد 39 نقطة حصدها من 12 انتصارا، و3 تعادلات.

 

 

 

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مع التوقف الدولي.. متصدرو الدوريات الخمسة الكبرى لم يحققوا العلامة الكاملة

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قبل التوقف الدولي.. الأفضل في انطلاقة الدوريات الخمسة الكبرى

الدوري الإيطالي

 لم يخسر نادي إنتر ميلان سوى أمام نادي ساسولو بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السادس على ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو.

يتصدر إنتر بـ38 نقطة جناها من 12 انتصارا، وتعادلين.

نادي يوفنتوس أيضا لم ينهزم سوى على يد ساسولو بنتيجة 2 – 4 في الأسبوع الخامس على ملعب مبابي في مدينة ريجيو إيميليا.

يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة جمعها من 11 انتصارا، و3 تعادلات.

الدوري الفرنسي

 خسر نادي نيس فقط أمام نادي نانت بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الـ14 على ملعب لا البوجوار في مدينة نانت.

يحل نيس وصيفا بـ32 نقطة حصدها من 9 انتصارات، و5 تعادلات.

كما لم لم يتلق نادي باريس سان جيرمان سوى هزيمة واحدة على يد نادي نيس بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس على ملعب بارك دي برانس في مدينة باريس.

يتصدر باريس سان جيرمان برصيد 36 نقطة جناها من 11 انتصارا، و3 تعادلات.

فهل يستطيع ليفركوزن أن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم لفترة أطول، ويتمكن في ألأخير من التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه؟

باير ليفركوزن الدورى الألماني الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى الدوري الفرنسي

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