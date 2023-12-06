ألميريا "وحيدا بلا انتصار" في الدوريات الخمسة الكبرى

تركت أندية شيفيلد يوناتيد الإنجليزي، ولاس بالماس الإسباني، وساليرنيتانا الإيطالي، وماينتس 05 الألماني، وألمبيك ليون الفرنسي نادي ألميريا الإسباني وحيدا بلا أي انتصار بتحقيقها انتصارها الأول في دورياتها، فشيفيلد فاز على نادي وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ11، وتغلب لاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا على نادي غرناطة الصاعد حديثا أيضا إلى الليجا بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع السادس، وفاز ساليرنيتانا على نادي لاتسيو بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ13، وتغلب ماينز على نادي آر بي لايبزيج بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العاشر، وفاز ليون على نادي ستاد رين بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ12.

ألميريا يتذيل الدوري الإسباني

طبيعي جدا أن يتذيل ألميريا الدوري الإسباني إذ لم يتمكن من جمع سوى 4 نقاط في 15 أسبوعا حيث تعادل في 4 أسابيع منها 3 أسابيع كانت التعادلات فيها بنتيجة إيجابية مع أندية قادش بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الثالث، وفالنسيا بنتيجة هدفين لكل منهما في الأسبوع السادس، وغرناطة بنتيجة 3 أهداف لمثلها في الأسبوع الثامن في حين في الأسبوع الـ15 كان التعادل سلبيا مع نادي ريال بيتيس.

ألميريا الأكثر هزيمة

وتلقى ألميريا 11 هزيمة وهو الأكثر تلقيا للهزيمة، ففي الأسبوعين الأولين انهزم على يد ناديي رايو فاليكانو بنتيجة هدفين دون مقابل، وريال مدريد بنتيجة 1 – 3 على الترتيب أعقبهما خسارتين أخريتين في الأسبوعين الرابع، والخامس أمام ناديي سيلتا فيجو بنتيجة 2 – 3، وفياريال بنتيجة 1 – 2 على التوالي، وفي الأسبوع السابع انهزم على يد نادي إشبيلية بنتيجة كبيرة 1 – 5، وفي الأسبوع التاسع خسر أمام نادي أتلتيك بلباو بنتيجة ثلاثية نظيفة بعدها انهزم من الأسبوع العاشر حتى الأسبوع الـ14 على يد أندية جيرونا بنتيجة 2 – 5، ولاس بالماس بنتيجة 1 – 2، وديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدف دون رد، وريال سوسيداد بنتيجة 1 – 3، وخيتافي بنتيجة 1 – 2 على الترتيب.

ألميريا هجوما أفضل كثيرا من دفاعا

أي سجل ألميريا 16 هدفا أي بمعدل تسجيل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد بالنسبة لألميريا، ويتساوى مع رايو فاليكانو الذي يحتل المركز الـ11، والمدهش أن أقوى هجوما من أندية تسبقه في الترتيب، وهي لاس بالماس الذي يتواجد في الترتيب الثامن، وديبورتيفو ألافيس الذي يحل في المرتبة الـ13، وقادش الذي يحتل المركز الـ16، وريال مايوركا في الترتيب الـ17، وسيلتا فيجو الذي يحل في المرتبة الـ18، وهداف ألميريا هو اللاعب الإسباني سيرجيو أريباس بتسجيله 5 أهداف بينما استقبلت شباكه 37 هدفا بمعدل استقبال 2.5 هدف في كل مباراة، وهو معدل مرتفع، وبه هو الأضعف على مستوى الدفاع.

ألميريا في الموسم الماضي

بالرغم من أن ألميريا في الموسم الماضي كان صاعد حديثا إلى الليجا إلا أنه حقق فيه نتائج مغايرة تماما، ومميزة جدا، ولا تقارن بالموسم الحالي، ففي 15 أسبوعا استطاع أن يحصد 17 نقطة من 5 انتصارات، وتعادلين فيما خسر في 8 أسابيع.

ألميريا في وضعية معقدة للغاية، وهو المرشح الأقوى للعودة إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وتعاني كل الأندية التي تأخر انتصارها الأول بشدة، وتواجه شبح الهبوط باستثناء لاس بالماس الذي تمكن من تجاوز عثرة البداية وحسن من أداءه، وتحسنت معه النتائج أما ماينتس، فهو يحتل المركز قبل الأخير في حين الثلاثي شيفيلد، وساليرنيتانا، وليون يقبعون في القاع.