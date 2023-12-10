الزمالك يؤجل صفقة ناصر ماهر إلى نهاية الموسم بسبب الكونفدرالية

رحب نادي مودرن فيوتشر ببيع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وجود عرض رسمي له.

وكشف مصدر داخل نادي مودرن فيوتشر عن ترحيب الإدارة ببيع اللاعب لكن لم يصل أي عرض رسمي له حتى الآن.

وأشار إلى أن الزمالك لم يدخل في باب المفاوضات مع مودرن فيوتشر بشكل رسمي حتى الآن، موضحًا أن مشكلة القيد للزمالك لازالت قائمة حتى الآن وتمنع النادي من أي صفقات.

وواصل:"الزمالك لو تقدم بعرض رسمي لنا لضم ناصر ماهر سنوافق".

ومن جهة أخرى، يفضل مسئولو الزمالك تأجيل الصفقة لنهاية الموسم ليس فقط لأزمة القيد ولكن لمشاركة ناصر ماهر من الأساس مع فيوتشر في الكونفدرالية وعدم إمكانية قيده في القائمة الإفريقية للزمالك بما يعني أن النادي لن يحقق استفادة كاملة منه.

ويواجه الزمالك حتى الآن مشكلة إيقاف القيد والتي تمنعه من إبرام أي صفقة في يناير المقبل وسط المفاوضات مع أكثر من لاعب لكنها مجمدة حتى الآن.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غدًا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.