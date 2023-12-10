الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: أشعر بالتزام عميق تجاه ممارسة حقي في التصويت

التصويت
التصويت

أدلى الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال سامي "أعلن بكل فخر واعتزاز عن قيامي بالإدلاء بصوتي في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وإن هذا الحق الديمقراطي يعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في بلدي ،وأنا أفخر بأن أكون جزءًا من هذه العملية الحاسمة.

أضاف “زملائى الاعزاء الانتخابات الرئاسية هي فرصة للمشاركة في تحديد مستقبل بلدنا، فإنني أشعر بالتزام عميق تجاه ممارسة حقي في التصويت، والمساهمة في خلق مستقبل أفضل لبلدي”.

وتابع “أؤمن بأن كل صوت يهم، وأن مشاركتنا في الانتخابات ستساهم في صنع فارق حقيقي، لذلك فإنني أدعو جميع الزملاء والعاملين الذين لم يمارسوا حقهم في التصويت حتى الآن ، للخروج والمشاركة من أجل مصر”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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