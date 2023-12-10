الحزن يسيطر على أحمد حلمى فى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

سيطرت حالة من الحزن الشديد على ملامح النجم أحمد حلمي أثناء استقباله عزاء شقيقه خالد حلمي، والمقام حاليا بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على تقديم واجب العزاء للنجم أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، والتي تستقبل العزاء في قاعة السيدات.

عزاء شقيق أحمد حلمي

يحضر عزاء شقيق النجم أحمد حلمي كل من النجم محمد حماقي، والفنان إدوارد، والفنان إيهاب فهمي، والفنان مجدي كامل، والفنان أمير صلاح الدين والنجمة ياسمين عبدالعزيز والنجمة ريهام عبدالغفور وعدد كبير من النجوم.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وشيَّع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد حلمي إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي، وذلك بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة برفقة أفراد أسرته.

وتلقى أحمد حلمي العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها خلال اليومين الماضيين، وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

تلقى حلمي، العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها لمدة يومين، بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية، على أن يتلقى العزاء في القاهرة يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما تلقت الفنانة منى زكي، العزاء الخاص بالسيدات.