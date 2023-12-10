الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. ناخب يرتدى علم مصر: جئت لنصرة وطنى ودعم الرئيس السيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الناخب أحمد عبدالله، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة ٢ بمدرسة عابدين الثانوية للبنات في منطقة عابدين بوسط البلد.

وقال أحمد عبدالله إنه جاء لدعم الدولة المصرية في مشروعاتها، مشيرًا إلى أنه يتوجب على جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية لإعطاء صورة للعالم لممارسة الشعب الوطني الديمقراطية بهذا الشكل.

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وأشار إلى أنه ينتظر اللحظة التي يرتدي فيها علم مصر؛ ليرفعه عاليا في السماء، منوهًا بأن الانتخابات ستحمي مصر من السقوط في حافة الدمار التي يسعى إليها الجميع.

وأضاف أنه يدعو جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار الرئيس القادم، مشيرًا إلى أنه لايهم أي مرشح تختاره لكن المهم أن تعبر عن صوتك وتختار.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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