الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل وطن: حشود غير عادية تشارك بالانتخابات الرئاسية خاصة فئة الشباب

حسام الخولي بالانتخابات
حسام الخولي بالانتخابات الرئاسية

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تنظيم الانتخابات الرئاسية تم بشكل رائع، ويوجد حشود غير عادية منذ الساعات الأولى لفتح باب الانتخاب.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة سي بي سي، أنه يوجد 3 مرشحين من أحزاب مختلفة، ولدينا مرشح رابع تسانده باقي الأحزاب، واستطاع الجميع أن يحشد وينظم لنفسه، مؤكدًا أنه يوجد إقبال غير عادي لقطاع الشباب في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى الظروف التي تعيشها مصر والإحساس بالمؤامرة عليها، وأن هناك تربصًا غير عادي بها أعطى تماسكًا غير عادي في الداخل المصري، وتنافسًا مميزًا لا يوجد فيه شيء يخرق المشهد ولا يوجد أي خرق للصمت للانتخابي من أي من المرشحين.

الدولة المصرية لا بد أن تقف على الحياد بين كل المرشحين

وأكد أن الدولة المصرية لا بد أن تقف على الحياد بين كل المرشحين، والجهة التنفيذية غير منوطة بمن سيأتي وهذا وضع طبيعي للديمقراطية التدريجية الموجودة.

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