تصعيد خطير.. تبادل الاتهامات بين بكين ومانيلا حول المضايقات في "بحر الصين"

تبادلت الفلبين والصين، اليوم الأحد، الاتهامات بالقيام بمناورات خطيرة والتسبب في تصادم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقة من سلسلة مواجهات بحرية بين البلدين أدت إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

في بيان تمت مشاركته على منصة اكس، قال المتحدث باسم قوة العمل الوطنية لبحر الفلبين الغربي (NTF-WPS) جاي تارييلا، إن سفن خفر السواحل الصينية والميليشيات البحرية "قامت بمضايقة ومنعت ونفذت مناورات خطيرة على سفن الإمداد المدنية الفلبينية "، معتبرًا أنها محاولة أخرى لإعاقة أو عرقلة مهمة روتينية لإعادة الإمداد والتناوب بشكل غير قانوني" إلى سفينة توماس شول الثانية.

وقال خفر السواحل الفلبيني، إن اثنتين على الأقل من سفنه تعرضتا لأضرار نتيجة إطلاق النار عليهما بواسطة خراطيم المياه.

وقالت الفلبين في بيانها، الأحد، إن إحدى سفنها المتضررة، قام خفر السواحل الفلبيني بقطرها إلى خليج أولوغان في جزيرة بالاوان الفلبينية، بينما تعرضت سفينة أخرى لأضرار في ساريتها، حسبما جاء في البيان.

الصين تحمل الفلبين المسؤولية

لكن خفر السواحل الصيني قال إن السفن الفلبينية "توغلت بشكل غير قانوني" في مياهها وأنه يتخذ "إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وفقا للقانون".

واضافت الصين، إن سفينة فلبينية "تجاهلت تحذيرات عديدة من الصين" و"انحرفت عمدا واصطدمت بطريقة خطيرة وغير مهنية" بقارب صيني. مردفًا: "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الفلبين".

وتصاعدت النزاعات البحرية حول بحر الصين الجنوبي الشاسع في السنوات الأخيرة، وسط مطالبة الصين باحقيتها التاريخية على الجزر المتنازع عليها.

وتطالب بكين "بالسيادة غير القابلة للجدل" على جميع مساحة بحر الصين الجنوبي البالغة 1.3 مليون ميل مربع تقريبًا، بالإضافة إلى معظم الجزر والحواجز الرملية داخله، بحسب شبكة cnn.