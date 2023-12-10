رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة المتجددة وسبل زيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ضمن استراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتنا للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.

وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها".

وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.

كما استعرض المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح) التي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.

كما أكد أن هناك عروضًا من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.

كان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ( 18) للوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية عن سعادته بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة 2024 حتى 2030، مؤكدًا سعادته أيضًا بممارسة حقه الدستوري بإحدي اللجان الموجودة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى حجم الإنجاز المتحقق على أرض العاصمة الإدارية الجديدة بأياد مصرية، مشيرًا إلى أن هذا المكان منذ ست سنوات لم يكن أكثر من مجموعة من الخرائط والتصميمات، حين بدأت أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الذي يمثل حلمًا مصريًا، وأصبح واقعًا، واليوم يتواجد في قلب أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام إحدي اللجان الانتخابية التي يمارس بها العديد من المصريين حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا هو عنوان مصر المستقبل، حيث يتم بناء تاريخ جديد للأجيال القادمة وأحفادنا نسطره بأيدينا وجهودنا.