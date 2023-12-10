الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يوجه رسالة للشعب: لازم نمارس حقنا الانتخابى بصورة إيجابية

.مصطفى مدبولي، رئيس
.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

وجه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة للشعب المصري، قال فيها:"أوجه رسالة للشعب المصري، لازم نمارس حقنا الانتخابي بصورة إيجابية وصورة جدية".

وأضاف خلال كلمة عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته بالعاصمة الإدارية: "لازم كمصريين نعبر أن الشعب حريص على ممارسىة حقه الدستوري الذي كفله الدستور، المشاركة بإيجابية ينقل صورة حضارية للعالم كله، ولنا لنثبت لأنفسنا أننا نمارس حقنا الدستوري".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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