غرفة عمليات البناء: لم نرصد شكاوى وإتاحة الفرصة أمام العاملين للتصويت بالانتخابات

تابعت غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سير الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الاتحادات العمالية المحلية، وكذلك اللجان النقابية في العديد من مواقع العمل والشركات.

أكدت غرفة العمليات، أنه لم تتلق أي شكاوى بشأن سير الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هناك حرص من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة اللجان على تيسير الإجراءات أمام جميع الناخبين.

ورصدت غرفة عمليات النقابة العامة، أن هناك تعاون كبير من جانب أصحاب العمل في إتاحة الفرصة للعاملين على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

إقبال كبير من جانب العاملين في قطاع التشييد والبناء

كما أشارت إلى أن هناك إقبال كبير من جانب العاملين في قطاع التشييد والبناء منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت أمام الناخبين، وهو الأمر الذي يدلل على حرص كافة المصريين على المشاركة في رسم مستقبل بلادهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.