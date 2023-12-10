الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشيخ سعيد الروبى عضو ثقافية "النور "يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

جريدة الدستور

توجه الشيخ سعيد الروبي، عضو اللجنة الثقافية بحزب النور، إلى مقر اللجنة الانتخابية بدائرة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، للإدلاء بصوته في الاتتخابات الرئاسية 2024.

تأتي مشاركة "الروبي" انطلاقًا من الواجب والمسئولية الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن حزب النور، كان قد أعلن منذ اللحظات الأولى عن مشاركته في الانتخابات؛ للحفاظ على مؤسسات الدولة، والمرور بالبلاد إلى بر الأمان.

وكان أبناء حزب النور من المقيمين في الخارج قد شاركوا بكثافة في التصويت على اختيار رئيس مصر القادم خلال أيام التصويت الثلاثة المخصصة للمصريين بالخارج.

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