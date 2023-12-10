الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ6 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم وغرامة 500 ألف جنيه لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحدهم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وضبط أدوات الحفر بحيازتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج التنقيب عن الآثار أحداث القضية ضبط أدوات الحفر محكمة الجنايات

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