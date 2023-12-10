الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حورية فرغلى عقب الإدلاء بصوتها: "صوتى لفخامة الرئيس السيسى"

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حرصت الفنانة حورية فرغلي على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت حورية عن تصويتها لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وشاركت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. صوتي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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