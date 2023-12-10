الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رشاد يدلي بصوته في الانتحابات الرئاسية: ‏اللهم احفظ نعمة الأمن والأمان على مصر

محمد رشاد
محمد رشاد

حرص المطرب محمد رشاد، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك "رشاد" صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بعد الإدلاء بصوته، معلقًا: "‏اللهم احفظ نعمة الأمن والأمان على بلدنا العظيمة مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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