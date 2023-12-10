الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حق دستوري ودعم لمكانة الدولة

موظفو العاصمة الإدارية يختارون رئيسًا للبلاد من الحى الحكومى

الدكتور حسن الشوربجي
الدكتور حسن الشوربجي خلال الإدلاء بصوته

رصدت كاميرا “الدستور” مشاهد اصطفاف موظفي العاصمة الإدارية الجديدة أمام مقر الانتخابات الرئاسية 2024، المخصص لهم داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط أجواء ديمقراطية مفعمة بالأغاني الوطنية والأعلام المصرية.

وقال د.حسن الشوربجي، وكيل وزارة الإسكان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري، فى تصريحات لـ“الدستور”، إن المشاركة فى الانتخابات حق دستوري أولًا، وثانيًا  دعم كبير لقدرة الدولة ومكانتها.

أشار الشوربجي فى تصريحاته إلى أن المشاركة السياسية الفاعلة تعبير عن سيادة الشعب، ولكل مصري الحق فى اختيار من يمثله ومن يعتبره محققًا لأماله فى مستقبل البلاد، لذلك تجد هذا المشهد الذي لا يقل وصفه عن عرس ديمقراطي مصري، وليس غريبًا على المصريين، فعادتهم أن يكتبوا التاريخ فى مثل هذه المناسبات، وهو ما نشهده جميعًا اليوم.

ولفت الشوربجي إلى حرص الدولة على الاستعداد الكامل لإجراء عمليات الاقتراع، وتسهيل عمليات الانتخاب، وفقا لما قامت به من تجهيز 3 لجان انتخابية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حتى لا يتعطل أحد عن العمل، حيث يوجد آلاف العمال والفنيين والمهندسين داخل المشروعات الكبرى التي تنفذ، بخلاف نحو 50 ألف موظف حكومي داخل مقار عملهم بالحي الحكومي.

وأكد الشوربجي عدم تدخل أحد بطرح رأيه على آخرين فى عملية الاختيار، فالكل هنا يمارس عملية الانتخاب بحرية كاملة، ولسنا فى حاجة للإملاء من أحد، فالمصريون يعرفون جيدًا من سيختارون، والسنوات الماضية وما جرى فيها كافية للتأكيد على هذا الكلام.

واختتم الشوربجي حديثه قائلًا: "هذا المشهد العظيم ستجده فى كل ربوع مصر، وليس فى العاصمة الإدارية فقط، وأتوقع أن يشارك أغلب المصريين ممن لهم حق الانتخاب فى إجراء عملية الاقتراع اليوم، وغدًا سيكون لمن لم تسمح له ظروفه الإدلاء بصوته اليوم، مؤكدًا أن المشهد الذي نعيشه يقول إننا لن نحتاج اليوم الثالث لإكمال عملية التصويت، نظرًا للإقبال الكبير الذي نشهده فى كل مكان.

موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
موظفو العاصمة الإدارية خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
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