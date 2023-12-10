أدلى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومساعده، الدكتور حسن الشوربجي، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومساعدوهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤



وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصهم على المشاركة فى اليوم الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعين جموع الشعب المصري، إلى أداء حقهم الدستوري، والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا أيام ١٠،١١،١٢ ديسمبر



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024