الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجمع نسائى يشعل الأجواء الانتخابية فى زفتى بالغربية (فيديو)

مشاركة نسائية فى
مشاركة نسائية فى الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان زفتى مشاركة نسائية واسعة فى محافظة الغربية، حيث تصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان الفرعية، فى أول أيام الانتخابات الرئاسية التى تستمر على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

تجمع نسائى أمام لجان زفتي

وظهر فى مقطع مصور، تجمع نسائى أمام إحدى اللجان الانتخابية فى مدينة زفتى بالغربية، يحملن الأعلام المصرية تعبيرًا عن سعادتهن بالمشاركة فى العرس الانتخابى.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحًا على مستوى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1_1BHKdt54HmVayaadTEf-35kqhZCNbljw20237RH-m3EY_kjtOoKmGqQ&v=oHV6lmo5IZA&feature=youtu.be

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