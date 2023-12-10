إقبال كثيف.. لجان المغتربين تتصدر الانتخابات الرئاسية 2024

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول شهدت جميع اللجان إقبالًا كبيرًا، لاسيما لجان المغتربين على مستوى الجمهورية، وذلك تأكيدًا على ممارسة حقهم الانتخابي واستحقاقهم الدستوري.

وانطلقت صباح اليوم الانتخابات الرئاسية 2024 فى القاهرة والمحافظات، وتستمر لمدة 3 أيام فى لجان فرعية، موزعة على المدارس والوحداث الصحية ومراكز الشباب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً تحت إشراف قضائي، وبمشاركة 14 منظمة دولية لمتابعة عملية التصويت فى عدد كبير من اللجان.

ففي محافظة دمياط شهدت لجان الوافدين والمغتربين إقبال لانتخاب الرئاسة في محافظة دمياط تواجد وتراص من عمال المصانع والشركات في المنطقة الصناعية، قبيل فتح باب اللجنة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية حيث تم وضع مقاعد انتظار وشهدت تلك المقاعد زحام منذ الصباح الباكر في مدينة دمياط الجديدة.

وتزاحم رواد الميناء منذ الصباح بديةً من فتح اللجنة أمام الناخبين، ومازال التوافد مستمر على اللجنة التي قد تسجل أعلى نسبة إقبال في السويس.

وتعتبر لجنة ميناء السخنة اهم لجان المغتربين في السويس، حيث أن اغلب المترددين على الميناء من غير سكان السويس، بالإضافة إلى قرب اللجنة من مئات الشركات والمصانع الموجودة بمنطقة السخنة والتي يمثل المغتربون نسبة كبيرة منهم.

كما شهدت لجان المغتربين بمحافظة بني سويف، إقبال كبير من قبل المغتربين من خارج المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح اللجان منذ الساعات الأولي.

وحرص المغتربين من خارج المحافظة على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويوجد في محافظة بني سويف نحو 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرًا انتخابيًا، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

أما في أسوان فكان هناك اقبالا كثيفا من قبل الناخبين، حيث شهدت لجنة محمد الدمرداش الابتدائية، ضمن لجان المغتربين "الوافدين" فى مدينة أسوان، تفقد محافظ أسوان لسير الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية برفقة العديد من المواطنين المشاركين خلال الانتخابات الرئاسية.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.