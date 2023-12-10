"قومي المرأة" ببني سويف يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

ترأست نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتي ضمت محامى مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة، وعدد من العضوات داخل فرع المحافظة، ومتابعين ميدانين، وعدد من العضوات والرائدات الريفيات، تحت إشراف الدكتورة، مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكدت نرمين محمود عن متابعة سير الانتخابات بكافة القرى، وإعداد تقارير على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، والغرفة المركزية بالمجلس القومي للمرأة.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.