إقبال كبير للسيدات على لجان انتخابات الرئاسة (صور)

حرص عدد كبير من السيدات على الاصطفاف أمام لجنة مدرسة عابدين الثانوية للبنات، في شارع نوبار، في منطقة وسط البلد، وذلك للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

قالت سعيدة محمد، إحدى النساء اللواتي توافدن على لجنة الخط العربي من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لصالح الدستور، إنها جاءت لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصويت له في الانتخابات الرئاسية كي يستمر في عطاء الدولة المصرية، مشيرة: "مصر ستكون أفضل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

فيما قالت رحاب مجدي، إحدى المواطنات، إن الانتخابات الرئاسية تعمل بشكل كبير على إعادة الروح الوطنية للمواطنين، وتزيد من ارتباطهم بالدولة المصرية.

أضافت حنان أحمد، أنها ستدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وأنها ستدعم الدولة المصرية خلال التصويت له في الانتخابات، قائلة: "الرئيس السيسي هو أول من يقود مصر".