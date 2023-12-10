الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد أبو هشيمة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة

حرص رجل الأعمال ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوجه النائب أحمد أبو هشيمة للجنته الانتخابية في مدرسة هدى شعراوي بالتجمع الأول، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، أول أيام التصويت المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تنتهي الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الساعة التاسعة مساء.

وكان مرشحو الرئاسة الأربعة قد أدلوا بصوتهم في الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان، حيث أدلى المرشح عبدالفتاح السيسي بصوته في إحدى المدارس بمنطقة مصر الجديدة، فيما أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في مدرسة سيزا النبراوي بدائرة التجمع بالقاهرة الجديدة، والمرشح الرئاسي فريد زهران أدلى بصوته في لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين، وعبد السند يمامة في مدرسة بدر بمنطقة الدقي محافظة الجيزة.

وكذلك أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمسؤولين بأصواتهم في الانتخابات، داعين جموع الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بمختلف المحافظات، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويصل عدد من لهم حق الانتخاب ما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة لجنة الشباب والرياضة هدى شعراوي مصر الجديدة يوم الثلاثاء المواطنون وحدات صحية الناخبين

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