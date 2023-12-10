قيادات "الزراعة" يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية

صوّت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعاملين في قطاعاتها وإداراتها المختلفة في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلاً عن المديريات في المحافظات، بضرورة تقديم كافة التسهيلات للعاملين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري.

المشاركة الايجابية

وتقدم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشون المديريات، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لتغير المناخ، صفوف العاملين بالوزارة، من أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قيادات وزارة الزراعة والعاملين يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

اختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية

قيادات وزارة الزراعة والعاملين يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية

كما وجه وزير الزراعة، جموع الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.