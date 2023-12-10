الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيادات "الزراعة" يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

صوّت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعاملين في قطاعاتها وإداراتها المختلفة في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلاً عن المديريات في المحافظات، بضرورة تقديم كافة التسهيلات للعاملين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري.

المشاركة الايجابية 

وتقدم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،  والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشون المديريات، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لتغير المناخ، صفوف العاملين بالوزارة، من أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 قيادات وزارة الزراعة والعاملين يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية


وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

اختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية

txt

أمين "القومي للطفولة والامومة" تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

txt

رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

 قيادات وزارة الزراعة والعاملين يدلون بأصواتهم في لجنة العاصمة الإدارية

كما وجه وزير الزراعة، جموع الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الزراعة واستصلاح الأراضي الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة 2024 مصر تنتخب

مواد متعلقة

أمين "القومي للطفولة والامومة" تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومساعدوهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي