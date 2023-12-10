رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمدرسة الطبري الحجاز الثانوي بمصر الجديدة.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وأشار اللواء خيرت بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب بفاعلية.

توفير وسائل نقل للناخبين

وأوضح بركات أنه من منطلق الحرص على مشاركة كافة العاملين بالجهاز، بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، قام الجهاز بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل العاملين من وإلى لجانهم الإنتخابية على مدار الثلاثة أيام فترة الانتخابات وذلك لأداء الاستحقاق الدستورى والمشاركة بفاعلية فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للإنتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الإنتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.