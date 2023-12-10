رئيس حزب المصريين الأحرار يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، اليوم الأحد.

وتستمر عملية التصويت ثلاثة أيام، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وعاد رئيس حزب المصريين الأحرار لمتابعة غرفة العمليات المركزية للحزب، بخصوص مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مع الغرف الفرعية وشباب الحزب المتواجدين في جميع أنحاء الجمهورية. ودعا "خليل" جموع المصريين للنزول إلى مراكز الاقتراع واختيار رئيس مصر، وهو واجب وطني في المقام الأول، وأكد أن الصوت يعد رصاصة تستهدف الأعداء وكل من يحاول التآمر على مصر.