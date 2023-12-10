الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف محمد عبدالمنعم الأخير لتمديد عقده مع الأهلى قبل أمم إفريقيا

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

رفض محمد عبد المنعم تمديد عقده مع الأهلي في الوقت الحالي ورفض الجلوس مع مسؤلي القلعة الحمراء للتفاوض على تمديد عقده  بسبب رغبته في البحث عن عرض خارجي .

وطالب اللاعب من أمير توفيق مدير التعاقدات الانتظار لحين المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار وبعدها سيتم مناقشة العروض في حالة تلقيه عرض خارجي أو التفاوض حول راتبه السنوي مع الفريق حالة الموافقة علي البقاء وتمديد وتجديد عقده .

 وكشف مصدر مسئول أن محمد عبد المنعم لديه إصرار على الاحتراف خاصة أنه حصل على وعد إدارة الكرة  داخل الأهلي بالسماح في الاحتراف الخارجي فضلا عن أن المبلغ المالي الذي يطلبه محمد عبد المنعم للتجديد البعض يراه مبلغ مبالغ فيه للغاية ويصل لـ 15 مليون جنيه في الموسم. 

وأضاف المصدر أن أن المفاوضات بين الطرفين لم تتم بشكل كامل حتى الآن في ضوء بحث اللاعب على عروض احترافية خلال الفترة المقبلة خاصة أن اللاعب يرى أن الفترة الحالية إذا لم يخرج للاحتراف لن يستطيع الاحتراف في وقت قادم ولذلك الفرصة الحالية هي ذهبية للاعب وذلك حسب تصريحاته مع بعض لاعبي النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تفكر في السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجي ولكن هذا الأمر سيلزم بالتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة سواء في يناير.

طارق قنديل ممثلًا للأهلي في احتفالية «كاف».. غدًا

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلًا عن النادي. وغادر قنديل القاهرة صباح اليوم الأحد إلى «كازابلانكا» لحضور الحفل المقرر إقامته غدًا في دولة المغرب الشقيقة. وينافس النادي الأهلي على لقب أفضل نادٍ فى إفريقيا لعام 2023، مع أندية الوداد المغربى، وصن داونز الجنوب أفريقى، وأيضا ينافس محمد الشناوي، كابتن الفريق على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية، كما ينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة. وهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ينافس على لقب أفضل هدف.

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