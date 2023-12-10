كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم ومران قبل السفر للسعودية غدًا

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح غدًا الإثنين بالقاهرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

و تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد مرتجي إلى المملكة العربية السعودية غدا الاثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويضع الجهاز الإداري للأهلي اللمسات الأخيرة على إجراءات السفر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.