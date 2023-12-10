محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة الانتخابية بحي الجمرك وسط المدينة.

وأكد اللواء محمد الشريف أن جميع التجهيزات تمت من المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، موضحًا أن التصويت بدأ منذ التاسعة صباحًا بجميع لجان المحافظة والتي تبلغ 533 لجنة.

وأوضح أن الكتلة التصويتية بمحافظة الإسكندرية كبيرة تبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، لافتًا إلى أنه تتم متابعة الانتخابات من خلال 3 غرف عمليات، والتي تتلقي أي طارئ من جميع المواطنين بالمحافظة.

وأضاف أنه على مستوى المحافظة، تم نشر 77 سيارة إسعاف بجميع أنحاء اللجان، مع رفع الاستعدادات بجميع المدارس، فضلًا عن توفير 200 كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم، لتوفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه مع الساعات الأولى للعملية الانتخابية تشهد لجان الإسكندرية نسب إقبال كبيرة، وهو شيء يسعد الجميع، داعيًا المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدًا توفير وسائل مواصلات في المناطق النائية ببرج العرب والعامرية للتسهيل على المواطنين الوصول للجانهم الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.