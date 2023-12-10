حزب النور بأسوان يساعد "الوافدين" على معرفة لجانهم بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، اليوم الأحد، ضمن اللجان الانتخابية المخصصة للمغتربين "الوافدين" على مستوى المحافظة، توافد العديد من أعضاء حزب النور، وذلك بهدف مساعدة طلاب الجامعة من ابناء اعضاء الحزب، وتيسير المشاركة لعموم الناخبين ومساعدتهم باستخراج بيانات الناخب، حتى يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ودعم أعضاء حزب النور بمدينة أسوان، خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحرص أعضاء حزب النور بمدينة أسوان، على التقاط صورة تذكارية برفقة اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان لتوثيق تواجدهم بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية