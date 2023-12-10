محافظ دمياط تدلى بصوتها فى محطة القطار للمغتربين

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالإدلاء بصوتها في اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تستمر ثلاثة أيام متتالية، حيث قامت بالإدلاء بصوتها في لجنة المغتربين والوافدين في محطة القطار بمدينة دمياط.

كما ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أشارت "المحافظ" إلى أن اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، لافتة إلى أن اللجان شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مع بدء فتح اللجان، وأضافت "محافظ دمياط" أنه يتم متابعة الموقف من خلال الغرفة، كما نوهت إلى أنه تم التنسيق بين كل الجهات لتوفير كل الخدمات اللوجستية وضمان انتظام سير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق باسم مصر والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.